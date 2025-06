AirTag ajuda a descobrir destino curioso de doação para a Cruz Vermelha

Um influenciador alemão viralizou no TikTok ao usar um AirTag para rastrear o paradeiro de um par de tênis doado por ele à Cruz Vermelha. Curiosamente, a doação não teve o fim esperado por ele — que atravessou alguns países da Europa para descobrir o seu destino.

Como mostra o vídeo publicado por ele na plataforma, o qual já conta com mais de 250 mil curtidas, o par de tênis doado contava com o rastreador da Maçã escondido na sua parte inferior — algo que possibilitou ao influenciador usar o app Buscar (Find My) para rastreá-lo.

A doação passou por países como Áustria, Eslovênia e Croácia até chegar à Bósnia e Herzegovina. Após uma viagem de cinco dias para o local, o homem descobriu que os tênis estavam em uma loja de produtos de segunda mão, sendo comercializados por cerca de 10 euros.

Confrontada sobre a origem do produto, a vendedora presente no local negou se tratar de algo proveniente de uma doação e afirmou que os produtos e roupas comercializadas na loja são levados pela sua chefe, que vive na Alemanha.

O buraco é mais embaixo

Embora seja natural concluir que a doação tenha sido de alguma forma desviada por funcionários da Cruz Vermelha — afinal, é comum se imaginar que elas deveriam ir diretamente para pessoas necessitadas —, a instituição explicou como funcionam as doações.

Das muitas toneladas de roupas recebidas anualmente pela Cruz Vermelha, apenas 10% são doadas diretamente para pessoas, enquanto 50% são recicladas para que virem matéria-prima e as 40% restantes são comercializadas para lojas de segunda mão.

Esse modelo serve para oferecer suporte a projetos da Cruz Vermelha em todo o mundo, os quais (como bem sabemos) vão bem além da doação de roupas aos mais necessitados.

