Claude agora pode criar apps inteiros a partir de um único prompt de texto

O chatbot Claude, da Anthropic, agora permite que usuários criem apps interativos empurrados por IA com apenas um prompt e diretamente do app da ferramenta.

Publicidade

A novidade dispensa qualquer conhecimento em programação ou distribuição de apps, já que as criações ficam hospedadas nos servidores da Anthropic e podem ser compartilhadas com a ajuda de um link. Você também não precisa se preocupar com chaves de API e nem pagar nada a mais para manter um app funcionando.

Ainda em beta, a novidade foi construída em cima do recurso Artifacts, introduzido ainda no ano passado. Até agora, segundo a empresa por trás do Claude, os seus usuários já criaram coisas como jogos de IA, ferramentas de aprendizado, apps de análise de dados, etc.

Depois de ativar essa ferramenta, é possível simplesmente descrever o app desejado e esperar o Claude fazer o seu trabalho. Ele também consegue fazer alterações e corrigir bugs com base no seu feedback, além de cuidar de outros detalhes técnicos como a engenharia de prompts.

Publicidade

O Claude também é capaz de “processar arquivos e criar interfaces de usuário ricas” com React, além de deixar você usar as suas APIs nos seus Artifacts. Há, no entanto, limitação, já que a ferramenta (ainda) não pode interagir com APIs externas, não conta com armazenamento permanente e também está limitada a uma API de conclusão baseada em texto.

Também é possível manter as suas criações organizadas na barra lateral, onde há um espaço dedicado ao Artifacts.

Segundo a Anthropic, essa novidade está disponível para usuários dos planos gratuito, Pro e Max.