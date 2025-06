Como ativar o modo silencioso com base em um Foco [iPhone e iPad]

Entre as diversas opções de personalização do modo Foco em iPhones e iPads, uma se destaca por ser muito útil para quem curte colocar esses dispositivos no modo silencioso em certas ocasiões.

Ativando um filtro de Foco (Focus filter), esse modo pode ser ativado de forma automática, assim que o foco for habilitado no smartphone ou tablet da Apple.

Confira, a seguir, como fazer isso! 🌙

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Foco”. Selecione um foco existente ou vá até “+”, no canto superior direito, para criar um novo. Na seção “Filtros de Foco”, escolha “Adicionar Filtro”. Toque em “Modo Silencioso”.

Ative a opção “Modo Silencioso”. Toque em “Adicionar”.

Fácil, não é mesmo? 😊