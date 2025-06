Leaker divulga mais detalhes sobre especificações do iPhone dobrável

O leaker Digital Chat Station compartilhou hoje na rede social Weibo o que seriam mais detalhes do suposto iPhone dobrável que a Apple estaria preparando para ser lançado no ano que vem, junto dos “iPhones 18”.

De acordo com a publicação, a Maçã ainda estaria testando uma versão não finalizada do aparelho, que deverá contar com uma tela de 7,58 polegadas, resolução de 2713×1920 pixels e proporção de 14,1:10 quando aberto.

Com um sistema duplo de câmeras de 48 megapixels, o aparelho também deverá contar com uma dobradiça fabricada com metal amorfo com vidro composto mais resistente, enquanto o material do corpo seria liga de titânio.

Ainda na publicação, ele compartilhou uma imagem de como seria a proporção do futuro dobrável:

Em abril, vale recordar, o mesmo leaker já havia soltado outras possíveis especificações do futuro aparelho, como a presença de uma tão aguardada câmera sob a tela na parte interna do dispositivo.

No entanto, alguns rumores recentes indicam que a Apple não conseguirá lançar essa tecnologia tão cedo — inclusive, com previsões para que ela chegue aos iPhones somente em 2030.

via Patently Apple