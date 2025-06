Mais barato, Insta360 Flow 2 chega com alguns recursos do modelo avançado

A Insta360 lançou hoje uma versão mais básica do seu gimbal para smartphones. O Insta360 Flow 2 inclui muitas das melhorias introduzidas com o Insta360 Flow 2 Pro, lançado no início deste ano, incluindo o rastreamento de pessoas e a capacidade de usar o Apple Watch como controle remoto — entretanto, ele perde alguns recursos úteis.

Publicidade

Assim como a versão topo-de-linha, o Insta360 Flow 2 possui um bastão extensível integrado, um tripé para que ele fique em pé sozinho e até 10 horas de autonomia com uma bateria de 1.100mAh.

Além disso, usando NFC , o Flow 2 pode se conectar automaticamente a smartphones via Bluetooth e iniciar o aplicativo Insta360.

Entre as desvantagens, o Flow 2 não possui um espelho para selfies na parte traseira do suporte para smartphone, que permite que você se veja enquanto grava vídeos usando a câmera traseira do celular. Ele também não possui o anel de luz do Flow 2 Pro, que facilita a visualização quando o rastreamento está funcionando.

Publicidade

O Flow 2 tampouco possui a capacidade de panorâmica infinita, então ele não consegue manter você no quadro enquanto gira ao redor do gimbal. Outro grande desfalque é a ausência do suporte ao framework DockKit da Apple, o qual permite que o Flow 2 Pro rastreie objetos usando o aplicativo de câmera nativo do iOS e softwares de terceiros.

O Insta360 Flow 2 já está disponível na loja online da empresa por US$100 e na Amazon americana por US$110, nas cores Stone Grey e Summit White. Ele também pode ser adquirido em um kit que inclui o acessório rastreador de IA da Insta360, o qual rastreia o objeto para que você possa usar qualquer aplicativo de câmera de smartphone de sua preferência — justamente um dos principais recursos ausentes.

Também nesta semana, vale notar, a Insta360 lançou seu primeiro microfone sem fio do tipo lapela.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.