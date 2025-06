Promoções na App Store: Kero Blaster, Endling, Point Salad | Combine Recipes e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Kero Blaster, nosso destaque do dia, é um jogo criado por Amaya Daisuke o qual conta a história de um sapo que trabalha como zelador.

Ele recebe as orientações de trabalho de uma gata, que é a presidente da empresa. A missão dada nem sempre é entendida ou bem recebida pelo sapo, mas a situação requer atenção:

Os teletransportadores da G&S Inc. estão parando de funcionar por todos os lugares e é a vez de um sapo muito destemido consertar toda a situação.

No início do jogo, seu personagem começa com apenas uma arma simples, que atira repetidamente a uma distância curta. De acordo com a sua evolução nas fases, você encontrará novas armas e assim poderá derrotas os oponentes de forma mais fácil ou acabar com desafios ainda mais complexos.

Publicidade

Confira um vídeo:

O jogo conta com apenas sete fases, mas que são longas o suficiente para tornar a experiência interessante. Aproveite a oferta e boa diversão! 🐸

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$90 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Publicidade

Jogo de cartas.

Jogo casual.

Aplicativos

Diversão em forma de receita.

Publicidade

Notas e mais.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😎