Proton Pass agora permite guardar qualquer dado pessoal com segurança

A Proton deu hoje um passo importante com o Proton Pass, seu gerenciador de senhas. O app agora permite armazenar praticamente qualquer tipo de informação pessoal, como documentos, dados sensíveis e até arquivos, todos com garantia de segurança.

Publicidade

De acordo com a empresa, quem usa os planos pagos poderá criar itens personalizados, com campos do jeito que quiser, e ainda anexar arquivos de até 10GB ao cofre. Os itens são sincronizados automaticamente entre todos os dispositivos.

Conforme ela mesma informou, a ideia é transformar o Proton Pass em muito mais do que um lugar para guardar senhas, mas fazer dele um espaço seguro para tudo o que importa na vida digital do usuário.

Além dos logins e cartões que já eram suportados, a nova versão traz 14 modelos prontos, como passaporte, carteira de motorista, registros médicos, dados bancários, redes Wi-Fi, carteiras de criptomoedas, entre outros. E se nenhum modelo servir, é possível criar um do zero, com os campos e informações que quiser.

Tudo o que for salvo no app continua protegido com criptografia de ponta a ponta, inclusive os arquivos e itens personalizados. Ainda dá para compartilhar esses dados com outras pessoas, mesmo que elas não usem o Proton Pass.

Publicidade

Com essa mudança, o Proton Pass entra de vez na briga com outros serviços de armazenamento de credenciais, mas com um diferencial importante: aqui, tudo é criptografado, sem exceções; isso garante mais privacidade e segurança.

A atualização já começou a ser liberada para quem assina o Proton Pass Plus, que custa a partir de R$200 no plano anual. O pacote também inclui recursos como verificação em duas etapas (2FA) e aliases ilimitados de email.

via BGR