Threads se separa ainda mais do Instagram com novos ajustes próprios

O Threads, rede social da Meta e rival do X (ex-Twitter), revelou hoje algumas mudanças que o distingue ainda mais do Instagram, adicionando configurações de palavras ocultas próprias e novos filtros personalizados, como limites de tempo.

Publicidade

Antes, a função de palavras ocultas do Threads era vinculada às configurações da sua conta do Instagram, de forma que servia para filtrar conteúdo igualmente em ambas as plataformas. Agora, ela se separada, tornando possível escolher filtros diferentes de palavras que você não deseja ver para cada rede social.

O objetivo da configuração é ocultar palavras, frases e emojis específicos que o usuário não quer ver em publicações, feeds, buscas, perfis e respostas nas redes. Especificamente no Threads, elas podem ser ocultadas também dos Tópicos — personalizando ainda mais sua timeline —, e agora sem prejudicar as publicações do seu feed no Instagram.

As palavras ocultas podem ser configuradas nos ajustes “Preferências de Conteúdo”, tanto no Instagram, quanto no Threads.

Divulgação/Meta

Além delas, o app também anunciou a adição de filtros personalizados, que permitem ocultar palavras e tópicos específicos por um curto período — para não tomar algum spoiler ou se você estiver cansado de alguma discussão, por exemplo.

Os filtros podem ser definidos para bloquear as palavras momentaneamente pelo período de 30 dias; ao fim do prazo, elas voltarão a aparecer nos feeds. O usuário também pode utilizar uma função “soneca” para manter as configurações do filtro salvas para aplicar posteriormente por mais tempo, caso deseje.

Divulgação/Meta

O Threads vem, pouco a pouco, tentando se distanciar do Instagram, a fim de alcançar seu público próprio independente. Todos os meses, ele lança atualizações com novos recursos que aprimoram a usabilidade e o tornam mais autônomo do irmão.

Publicidade

As novidades estão sendo liberadas gradativamente para os dispositivos, então certifique-se de manter o aplicativo atualizado.

via TechCrunch