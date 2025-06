Uber e Loggi anunciam parceria para realizar entregas em todo o Brasil

A Uber e a Loggi anunciaram uma parceria no Brasil para o lançamento conjunto de um serviço integrado para entregas nacionais. Trata-se do Flash Nacional, uma nova categoria do Uber Flash para permitir que usuários do app de caronas solicitem a coleta de pacotes para envios a nível nacional.

Com o novo programa, o Uber Flash será expandido para os mais de 5,5 mil municípios onde a Loggi realiza entregas, permitindo o envio de pacotes a níveis intermunicipais e interestaduais. Atualmente, cabe destacar, só é permitido às empresas e aos usuários enviar objetos em uma mesma cidade.

Um dos principais benefícios da novidade é a praticidade de solicitar envios nacionais sem a necessidade de sair de casa — e tudo direto pelo aplicativo da Uber, o qual conta com um sistema de rastreamento para todo o processo, previsibilidade na data de entrega e segurança em envios para longas distâncias.

A parceria com a Loggi fortalece nossa estratégia de ampliar o Uber Flash para entregas intermunicipais e interestaduais, conectando pessoas e empresas de forma rápida, segura e eficiente. Juntos, estamos criando uma nova alternativa logística para o envio de pequenas encomendas em todo país — parte do constante esforço da Uber em simplificar a vida dos nossos usuários —Silvia Penna, diretora-geral da Uber Brasil.

Já disponível como um programa piloto nas cidades de Campinas (SP) e Curitiba (PR) — com previsão de ampliação para outros municípios nos próximos meses —, o Flash Nacional aparecerá como uma nova opção disponível no app da Uber e permitirá o envio de pacotes com uma ampla diversidade de categorias de produtos.

O serviço também contará com suporte a resolução de dúvidas ou problemas com o pedido, fornecido pela Lori (assistente da Loggi alimentada com inteligência artificial generativa) — ou, para casos mais complexos que necessitam de acompanhamento específico, com atendimento humano.

