Apple compra novos escritórios em Sunnyvale por US$350 milhões

De acordo com o site SiliconValley.com, a Apple adquiriu mais escritórios comerciais na região do Vale do Silício, mais especificamente um grande campus de escritórios em Sunnyvale (no condado de Santa Clara, na Califórnia), pelo valor de US$350 milhões.

O campus em questão possui dois prédios, cuja área somada é de aproximadamente 35,5 mil m², e já era alugado pela Apple desde 2022 — o que certamente deve ter influenciado na decisão da empresa de adquiri-lo em definitivo.

De acordo com o site, o valor pago pela Apple aparentemente foi o maior para uma propriedade no condado neste ano. Recentemente, a empresa já havia adquirido um grande complexo de escritórios na região pelo valor de US$166,9 milhões — este, mais especificamente, em Cupertino.

Vice-presidente de imóveis e instalações globais da Apple, Kristina Raspe confirmou a aquisição ao site, afirmando que a Maçã está orgulhosa de continuar investindo em instalações de classe mundial para suas equipes na região.

