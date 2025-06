Estreia no Apple TV+: “Cortina de Fumaça” (“Smoke”), com Taron Egerton

A estreia de hoje no Apple TV+ é a série de suspense “Cortina de Fumaça” (“Smoke”), criada por Dennis Lehane e produzida/protagonizada por Taron Egerton — a mesma dupla por trás da minissérie de sucesso “Black Bird”.

A trama acompanha uma detetive problemática (Jurnee Smollett) e um enigmático investigador de incêndios criminosos (Egerton) na busca por pistas que poderão levá-los a dois incendiários em série.

Inspirada no aclamado podcast “Firebug” da truth.media, o elenco da série também conta com nomes como Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky, Adina Porter, Greg Kinnear e John Leguizamo.

Confira o trailer abaixo:

Caso prefira, assista à versão do trailer dublada (em português):

Quando um investigador de incêndios se une, contra a vontade, com uma detetive, a corrida para deter dois incendiários dá início a um jogo perverso de segredos e suspeitas.

Há algumas semanas, no Festival de Tribeca (em Nova York), aconteceu a première da série — confira algumas imagens abaixo:

Lehane, Egerton, Richard Plepler, Bradley Thomas, Dan Friedkin, Kari Skogland, Joe Chappelle, Jane Bartelme, Kary Antholis e Marc Smerling atuam como produtores executivos, enquanto Skogland, Chappelle e Jim McKay comandam a direção da produção.

Com um total de nove episódios, “Smoke” estreia seus dois primeiros capítulos hoje, enquanto os sete demais serão disponibilizados individualmente, toda sexta-feira, até 8 de agosto.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

