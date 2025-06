Grupo quer oficializar uso da linguagem Swift em apps para Android

Projetada inicialmente com foco no desenvolvimento de softwares para os sistemas operacionais da Apple, a Swift continua ganhando contornos de uma linguagem multiplataforma. Após esforços para levá-la ao Windows e ao Linux, ela poderá suportar futuramente o Android.

Isso porque foi anunciado recentemente o Android Workgroup, um grupo da comunidade Swift o qual objetiva promover e facilitar o uso da linguagem no desenvolvimento de apps para o sistema operacional do Google, cujos apps são programados majoritariamente na linguagem Kotlin.

Apenas para contextualizar, já é possível usar a Swift para o desenvolvimento no Android; entretanto, isso requer técnicas e ferramentas de terceiros, uma vez que a linguagem mantida pela Apple não oferece suporte oficial para tal — que é o que se espera que ocorra com a criação desse novo grupo.

Basicamente, o grupo se concentrará nos seguintes pontos:

Melhora e manutenção do suporte oficial ao Android, sem a necessidade de gambiarras.

Recomendação de melhorias nos pacotes principais da Swift, para que eles funcionem melhor com as particularidades do Android.

Colaboração com o Platform Steering Group para definir o que seria um nível de suporte oficial e alcançá-lo para o Android.

Definição do intervalo de versões da API do Android e arquiteturas compatíveis com a integração do Swift.

Integração contínua da Swift para a inclusão de testes no Android durante verificações de pull requests.

Identificação e recomendação de boas práticas para a integração entre a Swift e o SDK Java do Android, bem como para empacotamento das suas bibliotecas em apps para o Android.

Desenvolvimento do suporte à depuração de apps Swift no Android.

Auxílio na adição de suporte ao Android em diversos pacotes comunitários da Swift.

Qualquer pessoa pode participar do grupo, bastando demonstrar interesse e entrar em contato com um membro atual ou solicitando diretamente a adição na plataforma. As discussões acontecem diretamente no fórum Swift Android ou pelo envio de mensagens privadas para @android-workgroup .

Espera-se que, com o lançamento do grupo, seja possível futuramente desenvolver aplicativos multiplataformas usando apenas a Swift de maneira fácil e prática, sem a necessidade de especialização em mais de uma linguagem ou do uso de abordagens híbridas.

