TikTok testa recurso à la Canais de Transmissão para criadores e marcas

O TikTok está testando um novo recurso chamado Quadros de Avisos (“Bulletin Boards”), que permite a criadores e marcas enviarem mensagens públicas diretamente aos seus seguidores.

Publicidade

O formato é semelhante aos Canais de Transmissão do Instagram: só o dono do canal pode postar, e os seguidores interagem apenas com reações por emoji. A novidade está sendo testada por perfis como a banda Jonas Brothers, a revista People Magazine, bem como os times Paris Saint-Germain e Inter Miami FC.

Marcas te convidando para o quadro de avisos no TikTok é o novo “marcas te convidando para o canal de transmissão no Instagram”.

De acordo com o TechCrunch, os posts podem ser em texto, imagem ou vídeo, e os emojis disponíveis são limitados, sem opções polêmicas ou de conotação sexual (nada de bandeiras, pêssegos ou berinjelas, por exemplo).

A ideia, segundo o TikTok, é oferecer uma forma mais direta de comunicação entre perfis e seguidores, voltada para atualizações, bastidores e conteúdo exclusivo. O espaço é controlado, sem espaço para comentários ou debates abertos.

Ainda não há previsão de lançamento para o público geral, mas a expectativa é que o recurso ganhe novas funções ao longo do tempo, como enquetes e ferramentas de moderação. A plataforma também tem demonstrado interesse em apoiar criadores de conteúdo informativo, especialmente na América do Norte.