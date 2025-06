Xiaomi anuncia óculos inteligentes com IA para bater de frente com a Meta

A Xiaomi acaba de revelar, em seu evento Human x Car x Home, os Xiaomi AI Glasses, óculos inteligentes de realidade aumentada capazes de gravar vídeo em 2K que concorrerão diretamente com os Ray-Ban Meta e os recém-anunciados Oakley Meta.

Os primeiros óculos da marca pesam apenas 40 gramas, e seus principais destaques são o assistente de voz Hyper XiaoAi integrado e uma câmera Sony IMX681 de 12 megapixels, que pode gravar vídeos em 1440p a 30 quadros por segundo e possui estabilização eletrônica de imagem.

Na captação de áudio, ele conta com cinco microfones com condução óssea e redução de ruído, dois alto-falantes e um chip de áudio Bluetooth BES2700 de baixo consumo. Seu processador é o Snapdragon AR1, da Qualcomm, que empurra o sistema operacional denominado Vela OS, desenvolvido internamente pela gigante chinesa.

A Xiaomi abandonou o projeto de incluir uma tela visível pelos óculos, e apostou em uma interface interativa com controle de voz e sensor de toque na haste direita, similar aos óculos inteligentes da Meta. Com ela, eles são capazes de traduzir textos em outros idiomas e fazer registros de fotos e vídeos em primeira pessoa.

Os AI Glasses contam com uma bateria de silício-carbono de 263mAh, capaz de alcançar 8 horas e 36 minutos de uso misto. Em modo de espera, ela pode durar 21 horas, enquanto em uso contínuo suporta 7 horas de música e 45 minutos de vídeo. Eles podem ser carregados diretamente via cabo USB-C, sem depender de um estojo específico e, segundo a marca, possuem o dobro da autonomia dos Ray-Ban Meta.

O lançamento dos óculos ocorre hoje na China, pelo preço de aproximadamente R$1.500 em conversão direta no modelo básico. Ele conta com apenas um formato de armação, mas pode ser customizado com três diferentes cores — preto, castanho semitransparente e verde — e três opções de lente, que dão um toque maior de estilização ao modelo.

As lentes eletrocrômicas com sombreamento gradual da Xiaomi alteram a intensidade do sombreamento por meio do toque, e podem custar entre R$500 e R$700 a mais do que o modelo básico, que também pode ser equipado com lentes de grau.

Os primeiros óculos inteligentes com câmeras produzidos em massa e comercializados pela Xiaomi ainda não tiveram um lançamento no mercado global confirmado, já que, segundo a marca, foram “otimizados para formatos de rosto asiáticos”, tornando incerta sua disponibilidade fora da China.

via Road to VR