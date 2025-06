Como favoritar uma memória no Fotos [iPhone, iPad, Mac e Apple TV]

O aplicativo Fotos (Photos), além de permitir que você curta as suas imagens e os seus vídeos capturados, também permite criar e visualizar Memórias (Memories), uma coleção com mídias de pessoas, viagens e outros que esteja na sua fototeca.

Caso curta muito uma memória criada pelo sistema ou por você (no caso de dispositivos compatíveis com a Apple Intelligence), é possível favoritá-la no iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Confira como fazer isso! 😊

Em iPhones, iPads e Macs, abra o app Fotos e navegue até a seção “Memórias”. Deslize até aparecer a que você deseja favoritar e toque/clique no ícone de um coração.

Na Apple TV, por sua vez, basta pressionar o clickpad ou a superfície de toque do Siri Remote e escolher “Adicionar às Memórias Favoritas”.

As Memórias favoritas ficarão todas dentro da seção “Favoritas”, é claro.