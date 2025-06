Como reorganizar os seus álbuns no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]

Para deixar o aplicativo Fotos (Photos) de acordo com o seu gosto, a Apple permite que você reordene os seus álbuns criados de acordo com as opções apresentadas.

Há ainda a chance de escolher a opção “Ordenar de Forma Personalizada”, que coloca os álbuns na ordem exata que você desejar.

Nos próximos parágrafos, confira como fazer essa personalização no seu iPhone, iPad e Mac! 📸

Como reordenar os álbuns no iPhone e iPad

Com o app Fotos aberto, localize a seção “Álbuns” e toque nela. Vá até os três pontinhos (na parte superior) e escolha a forma como deseja ordenar.

Caso queira mostrar apenas os álbuns ou as pastas, vá até “Filtro” e escolha uma opção. Já para alterar o formato da lista, selecione “Visualização por Lista” ou “Foto Principal”.

Como reordenar os álbuns no Mac

Clique em “Álbuns” (na barra lateral esquerda), vá até Visualizar » Organizar na barra de menus e escolha “Por Mais Antigo” ou “Por Mais Recente” para ordenar os álbuns por data.

Para organizá-los por data de modificação, vá até Visualizar » Ordenar e escolha “Por Data de Modificação”, arraste os álbuns para a ordem desejada (manualmente) ou vá até Visualizar » Ordenar » Por nome, na barra de menus, para deixar tudo ordenado alfabeticamente (pelo nome do álbum).