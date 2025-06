Como armazenar imagens e vídeos fora do Mac e visualizá-los pelo app Fotos

O aplicativo Fotos (Photos) do Mac permite que você importe as suas fotos e os seus vídeos para o app. Por padrão, essas mídias são copiadas para dentro da sua fototeca, que fica localizada na pasta “Imagens”, no Finder.

Porém, a Apple permite que você armazene fotos e vídeos fora da fototeca, como em um SSD externo. Assim, você economizará espaço de armazenamento no computador, mas ainda poderá visualizá-los no app Fotos.

Veja, a seguir, como armazenar os arquivos fora da sua fototeca! 📸

Antes de mais nada, um aviso importante: a Apple informa que isso fará com que as fotos e os vídeos que estiverem fora da sua fototeca não sejam mais armazenados no iCloud. Além disso, não será possível encontrá-los se você desconectar o dispositivo no qual os arquivos estão localizados. No mais, é preciso fazer um backup manual dessas mídias a fim de não perdê-las!

A primeira coisa que você tem que fazer é abrir os ajustes do app Fotos, na aba “Geral”, e desmarcar a opção “Copiar itens para a fototeca do app Fotos”.

A partir disso, quando importar fotos ou vídeos, o Fotos deixará os arquivos na sua localização original e os acessará como “arquivos referenciados”, como a Apple chama os arquivos armazenados fora da fototeca.

Então, na prática, é só criar uma pasta dentro de um drive externo, por exemplo, colocar todas as fotos/os vídeos dentro dessa pasta, abrir o Fotos e importar as mídias. Fazendo isso, elas poderão ser visualizadas dentro do app, mas estarão de fato localizadas fora dele.