Como reverter a localização em fotos e vídeos no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Fotos (Photos) já permite, há algum tempo, que você altere a localização de uma foto ou um vídeo que esteja armazenado nos dispositivos da Apple.

Porém, caso mude de ideia, também é possível reverter esse processo — de forma com que a localização original da mídia volte a ser exibida nas informações.

Veja, a seguir, como fazer isso! 🙂

Como reverter a localização de mídias no Fotos pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque em cima da imagem ou do vídeo desejado. Em seguida, deslize o dedo de baixo para cima — a fim de visualizar as informações da mídia.

Selecione “Ajustar” (ao lado do mapa) e depois toque em “Reverter”, no canto superior direito.

Como reverter a localização de mídias no Fotos pelo Mac

Com a mídia aberta em tela cheia, vá até Imagem » Localização » Reverter para Localização Original, na barra de menus.