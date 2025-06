Anker anuncia recall para cinco diferentes modelos de powerbanks

Menos de um mês após anunciar uma política de devolução para o seu carregador portátil PowerCore 10000, a Anker anunciou recentemente mais um recall global — e desta vez não apenas para um, mas para vários modelos de powerbanks que comercializa.

Publicidade

De acordo com a empresa, a decisão surgiu a partir da adoção de uma série de protocolos de garantia projetados para detectar problemas de fabricação no início do ciclo de produção, os quais ajudaram a identificar um problema potencial com células de íons de lítio de um fornecedor.

Embora a probabilidade de mau funcionamento seja considerada mínima, por excesso de cautela, decidimos iniciar um recall global voluntário de vários modelos de powerbank Anker.

Eis os modelos elegíveis para recall:

Anker Power Bank (10K, 22,5W) — modelo A1257

Anker Power Bank (20.000mAh, 22.5W, com cabo USB-C integrado) — modelo A1647

Anker MagGo Power Bank (10.000mAh, 7.5W) — modelo A1652

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, com cabos USB-C e Lightning integrados) — modelo A1681

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, com cabo USB-C integrado) — modelo A1689

Segundo a Anker, autoridades reguladoras em todas as regiões onde a empresa opera já foram notificadas formalmente para garantir que o recall seja realizado em conformidade com as diretrizes locais.

Publicidade

Caso você tenha algum dos modelos elegíveis para a devolução, basta preencher esse formulário para solicitar uma substituição ou um cartão de presente resgatável no site da empresa.

via MacRumors