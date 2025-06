Apple ainda deverá anunciar novos recursos para o iOS 26

Na edição mais recente da sua newsletter “Power On”, o jornalista da Bloomberg Mark Gurman voltou a apostar no lançamento de dois novos recursos do iOS 26 que não deram as caras na WWDC25.

Publicidade

O primeiro desses recursos trata-se da tradução de conversas em tempo real com os AirPods — novidade, é claro, que seria empurrada por inteligência artificial.

A Apple, como comentamos aqui, até apresentou uma novidade parecida para apps como o FaceTime, mas não depende dos fones da Maçã e entrega as suas transcrições no formato de texto. O app Traduzir (Translate) também tem uma ferramenta parecida.

A segunda novidade que ficou de fora do último grande evento da gigante de Cupertino é um recurso que permite sincronizar entre todos os seus dispositivos conectados ao iCloud as credenciais de redes Wi-Fi cativas, como as de hotéis. Assim, o usuário só precisaria fazer o login em um iPhone, por exemplo, para conectar todos os seus aparelhos a uma rede qualquer.

Publicidade

O próprio Gurman já tinha falado sobre essa novidade em maio, como cobrimos aqui, mas agora ela deverá ficar para uma atualização incremental do iOS 26 — a não ser, é claro, que ela dê as caras em alguma beta antes do lançamento do sistema. O jornalista também mencionou que esse recurso chegaria ao macOS Tahoe 26 (na época, ainda referido como “macOS 16”).

Ao que tudo indica, essas novidades só ficaram de fora da WWDC25 pois a Apple não queria repetir o erro da edição de 2024 do evento, quando a empresa mostrou vários recursos da Apple Intelligence que ainda não estavam prontos (e acabaram sendo adiados).

Esperada para setembro, a versão final do iOS 26 será compatível com iPhones equipados com o chip A13 Bionic ou modelos mais recentes.