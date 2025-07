Apple Music ganha novo estúdio e playlist “Replay All Time” em comemoração aos seus 10 anos

No dia de hoje (30/6), é comemorado o aniversário do Apple Music, que estreou há exatos dez anos. Para celebrar a ocasião, a Apple trouxe algumas surpresas e revelou diversas novidades especiais relacionadas ao mundo da música.

A primeira delas é a inauguração de um novo estúdio tecnológico em Los Angeles, dedicado à criação de conteúdo por artistas, à inovação em áudio e ao fortalecimento da relação com fãs, que ocorrerá ainda no verão do hemisfério norte (inverno no Brasil).

Segundo a Maçã, o estúdio representa um marco importante na sua missão contínua de apoiar artistas em todos os níveis, oferecendo-lhes as ferramentas, a plataforma e a liberdade criativa para contar histórias de maneiras totalmente novas. A codiretora do Apple Music, Rachel Newman, disse que “com esse novo estúdio, reforçamos nosso compromisso de criar um espaço para artistas criarem, se conectarem e compartilharem suas visões.”

Mais do que um estúdio no sentido tradicional, o novo espaço é um campus criativo que reflete uma década de compromisso do Apple Music com som de alta qualidade, narrativa autêntica e experiências que priorizam o artista.

O prédio onde será construído o estúdio conta com três andares e mais de 1.400 metros quadrados, com dois estúdios de rádio avançados com reprodução de Áudio Espacial, um palco sonoro de 130 metros quadrados, uma sala exclusiva para mixagem de Áudio Espacial, cabines de isolamento para músicas, apresentações e entrevistas, um laboratório para fotografia e redes sociais, uma sala de edição e uma sala de chroma key para criação de conteúdo em tempo real.

Além disso tudo, ele contará com um corredor de estrelas e um outro histórico, repletos de imagens e quadros de momentos inesquecíveis da trajetória de diversos artistas na história do Apple Music.

Divulgação/Apple

Por mais que seu local exato ainda não tenha sido revelado, a nova construção em LA será responsável por integrar uma rede global de centros criativos já ativos em outros locais do mundo, como Nova York, Paris e Nashville.

Além do estúdio, o Apple Music trouxe diversas novidades para seu o app como presente de aniversário, incluindo uma semana de especiais e programação ao vivo na Apple Music Radio, começando por um programa apresentado por Zane Lowe e Ebro Darden, onde os comentaristas e seus convidados especiais relembrarão histórias dos últimos dez anos da plataforma.

10 whole years, where does the time go. Too many incredible experiences to sum up in one day, but needless to say this has been and remains the most fun. Thanks to anyone who’s listened and collaborated over the years. Love you, love @applemusic. — Zane Lowe (@zanelowe) June 30, 2025 Dez anos inteiros, para onde vai o tempo? São tantas experiências incríveis que não dá para resumir em um dia, mas nem preciso dizer que esta foi e continua sendo a mais divertida. Obrigado a todos que ouviram e colaboraram ao longo dos anos. Amo vocês, amo o @applemusic.

A partir de amanhã (1º de julho), a estação de rádio também anunciará as 500 músicas mais tocadas do serviço de streaming nos seus 10 anos de história. A contagem será regressiva e revelará 100 músicas por dia, até o dia 5 de julho, quando a faixa #1 será revelada e a playlist “10 Years of Apple Music: Top Songs” será disponibilizada para todo o público.

Por fim, a playlist “Replay All Time”, contendo uma versão especial do Replay que exibe as 100 músicas mais escutadas pelos usuários desde a data da criação da sua conta, será disponibilizada para todos os assinantes do serviço. Ela pode ser acessada desde já na aba “Início” do Apple Music, e é uma forma divertida de recapitular toda a sua história no streaming.

Divulgação/Apple

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

