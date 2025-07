Google lança app simplificado do Agenda para Apple Watch

O Google lançou discretamente um aplicativo oficial do Agenda (Calendar) para o Apple Watch. A novidade chega junto com a versão 25.24.1 do app para iPhone e permite visualizar compromissos e tarefas da semana diretamente do relógio.

Com uma interface limpa, o app apresenta os eventos organizados em uma lista vertical. Cada compromisso aparece em um cartão colorido, que mostra o horário, o título e o local do evento.

Tocar em qualquer item revela mais detalhes sobre ele, mas o app não permite criar ou editar eventos diretamente no relógio. Quando o usuário tenta interagir mais profundamente, o próprio app sugere abrir o Google Calendar no iPhone para continuar.

Mesmo limitado, o Google incluiu duas complicações para integrar melhor o app aos recursos do watchOS:

“What’s Next” (algo como “Próximo” ou “A seguir”, em português), que exibe o próximo evento agendado. Está disponível nos formatos circular, retangular e também como widget no Conjunto Inteligente (Smart Stack).

"Today's Date" (ou "Data de Hoje", em tradução livre), que mostra o dia da semana e a data atual em um formato discreto, também funcionando como atalho para abrir o aplicativo.

Com a adição, o Google Calendar passa a integrar o pequeno portfólio de aplicativos da empresa disponíveis para o Apple Watch, ao lado do Google Maps, YouTube Music e Google Keep.

Vale lembrar que, historicamente, o Google tem sido cauteloso com o suporte à plataforma da Maçã — e, fora o Maps e o YouTube Music, suas demais opções costumam receber poucas atualizações no watchOS.

Ainda não está claro se esse lançamento indica um maior investimento do Google no relógio da Apple ou se trata apenas de uma adição pontual para oferecer mais comodidade aos usuários.

Mesmo assim, para quem depende do Google Calendar no dia a dia e usa um Watch, a chegada do app é de se comemorar, principalmente para quem busca praticidade na hora de conferir a agenda do dia com agilidade.

via 9to5Google