Instagram agora permite músicas do Spotify (com áudio) em Stories

O Instagram anunciou uma novidade que melhorará ainda mais a integração com o Spotify, facilitando e aprimorando o compartilhamento de músicas ouvidas na plataforma de streaming por parte dos usuários.

De acordo com a empresa, agora é possível compartilhar músicas reproduzidas no Spotify com uma prévia de áudio em Stories do Instagram, facilitando a conexão e as descobertas de novas canções para amigos e seguidores.

A novidade é uma evolução do antigo recurso de compartilhamento de músicas da plataforma, o qual exibia apenas a capa e as informações do álbum em uma imagem estática, mas sem reproduzir qualquer trecho da música.

Com isso, o Spotify dá mais um passo à frente em relação a serviços como o Apple Music em sua integração com o Instagram — vale recordar que ele também já permite compartilhar automaticamente as músicas ouvidas nas Notas da rede social.

Escreva como o seu criador preferido

O Instagram também anunciou que agora é possível usar fontes inspiradas na caligrafia de criadores amados na plataforma — começando pela da cantora, compositora e produtora musical espanhola ROSALÍA.

Para usufruir da novidade é muito fácil, bastado abrir a ferramenta de texto tradicional ao compor um story na plataforma e escolher a fonte correspondente à da cantora no seletor.

Interessante, não?