Pixelmator Pro incorpora recursos da Apple Intelligence na versão 3.7

Quando o time por trás do famoso app de edição de imagens Pixelmator Pro anunciou que a ferramenta havia sido adquirida pela Apple, muitas pessoas temeram pelo seu futuro, especialmente ao serem confrontadas com a possibilidade de a Maçã simplesmente encerrá-la e incorporar os seus recursos em outros softwares.

No entanto, mais de meio ano se passou desde que os funcionários da Pixelmator passaram a integrar a folha de pagamento da gigante Cupertino e o app continua firme e forte — e, hoje, talvez tenha recebido a maior prova até aqui de que a empresa pretende, sim, mantê-lo funcionando de forma independente.

Falo da versão 3.7 do app, que chegou adicionando o suporte a alguns recursos da Apple Intelligence para a Pixelmator Pro. Mais especificamente, agora é possível aproveitar tanto o Image Playground quanto as Ferramentas de Escrita (Writing Tools) durante um projeto, o que pode acelerar alguns workflows.

De acordo com a Apple, é possível usar o Image Playground para criar imagens baseadas em uma foto, selecionar a nova opção “Add to Playground” para recriar (em diversos estilos) quaisquer camadas de imagem ou desenhos, inserir imagens geradas como camadas separadas e mais.

No caso das Ferramentas de Escrita, o usuário pode aproveitar a ferramenta para checar possíveis erros de digitação/ortografia, gerar textos com base em um prompt, reescrever algo com um tom diferente, etc.

A atualização, como de costume, é gratuita para quem já for usuário, mas o Pixelmator Pro sai por uma compra única de R$300 na Mac App Store.