Rumor: Apple lançará MacBook de menor custo com o chip A18 Pro

O analista Ming-Chi Kuo afirmou hoje que a Apple tem planos para lançar um novo modelo de MacBook, o qual deverá custar menos que os modelos atualmente disponíveis no mercado graças à economia em em determinados componentes (como o processador).

Segundo a publicação de Kuo, feita na rede social X (antigo Twitter), o dispositivo será equipado com o processador A18 Pro (lançado pela Apple no ano passado para alimentar os iPhones 16 Pro/16 Pro Max) — um movimento que seria inédito na história dos laptops da empresa.

Isso porque, desde a transição dos chips da Intel para os da própria Apple, a empresa já fez o caminho inverso ao levar os chips da série M (desenvolvidos pensando nos Macs) para alguns iPads (que contavam com os chips feitos para os iPhones) — mas nunca o contrário.

De acordo com Kuo, é esperado que a máquina tenha uma tela de aproximadamente 13 polegadas (tamanho semelhante ao que é apresentado atualmente com o MacBook Air) e que ela entre em produção em massa no último trimestre deste ano ou no primeiro de 2026.

O suposto novo MacBook de menor custo também estaria disponível em mais cores (como a Apple costuma fazer com dispositivos de menor custo). Entre as disponíveis, estariam desde cores mais tradicionais (como prata) até outras mais vibrantes (como azul, rosa e amarelo).

O objetivo da Apple com a nova máquina, segundo Kuo, seria voltar a vender MacBooks em quantidade semelhante à atingida na pandemia de COVID-19, com uma estimativa de que o suposto novo laptop venda de 5 a 7 milhões de unidades no ano que vem.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

