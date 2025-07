Segundas betas do iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6 são liberadas

A Apple deu prosseguimento hoje com os testes do iOS 18.6 (compilação 22G5064d ), do iPadOS 18.6 (idem), do macOS Sequoia 15.6 ( 24G5065c ), do watchOS 11.6 ( 22U5065c ), do tvOS 18.6 ( 22M5065b ) e do visionOS 2.6 ( 22O5764b ), com o lançamento das segundas betas desses sistemas.

Além disso, a empresa também soltou as Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.7.7 (compilação 23H713 ) e do macOS Ventura 13.7.7 ( 22H714 ).

Como comentamos anteriormente, esses updates não contam com as novidades anunciadas na WWDC25, que são exclusivas dos próximos grandes sistemas operacionais da Apple (versões 26), também em fase de testes.

Se mesmo assim pintar alguma novidade relevante nos SOs atuais, nós avisaremos por aqui. 😉