App do Google Keep para Apple Watch é descontinuado

O app do Google Keep para Apple Watch, que oferecia anotações, listas e lembretes de forma simplificada na tela do relógio, não está mais disponível no watchOS.

Na mesma semana em que o Apple Watch ganhou suporte a uma versão simplificada do Google Agenda, a gigante de Mountain View decidiu remover seu serviço gratuito de notas do smartwatch por meio da versão 2.2025.26200.

Ele foi lançado no watchOS em 2019 e há anos não havia recebido nenhuma atualização significativa. O app não recebeu suporte a alguns itens básicos lançados, como complicações e atualização para o novo ícone.

No entanto, continuou funcionando e cumprindo sua função de permitir o acesso rápido dos usuários às suas notas pelo pulso. Ele também não sofreu nenhuma alteração nas suas versões para iPhone e iPad.

A remoção do app no Apple Watch ocorre juntamente ao lançamento do watchOS 26, que, por sua vez, adicionará o app Notas (Notes), nativo da Apple, ao smartwatch. Agora, os apps do Google com versões dedicadas ao relógio são apenas o Google Maps, o YouTube Music e o Google Agenda.

via MacRumors