Apple acusa ex-funcionário de roubar segredos do Vision Pro e levá-los para a Snap

A Apple processou um ex-funcionário nos Estados Unidos por supostamente baixar milhares de arquivos secretos envolvendo o projeto do Vision Pro pouco antes de sair da empresa e levá-los para a Snap Inc.

Segundo informações do SiliconValley.com, Di Liu trabalhou para a Apple por sete anos e, mais recentemente, atuou como engenheiro sênior de design de produto, tendo contribuído diretamente para o desenvolvimento do headset de realidade mista da empresa.

De acordo com a ação, que foi aberta no Tribunal Superior do Condado de Santa Clara (Califórnia) há exatamente uma semana, Liu não avisou que estava de saída para outra empresa, o que lhe permitiu cumprir apenas o aviso prévio padrão de duas semanas. Do contrário, os seus acessos internos seriam cortados imediatamente, impedindo que informações sensíveis fossem coletadas.

Mais especificamente, três dias antes da sua saída, Liu teria usado as suas credenciais para baixar uma série documentos da Apple contendo segredos comerciais e salvá-los em uma conta pessoal de um serviço de nuvem. Ainda segundo a Maçã, o material coletado incluía dados relacionados ao design e desenvolvimento do Vision Pro, informações de controle de qualidade, detalhes sobre custos e estratégias da cadeia de suprimentos e mais.

A sobreposição entre as informações proprietárias da Apple que o Sr. Liu manteve e os produtos de RA da Snap (dos quais o Sr. Liu é um “engenheiro de design de produto”) sugere que o Sr. Liu pretende usar as informações proprietárias da Apple na Snap.

A suspeita de roubo surgiu após a Maçã examinar o computador corporativo de Liu, o qual foi devolvido após a sua saída da empresa. Segundo a gigante de Cupertino, há indícios de que ele tenha não só baixado os arquivos, como também os renomeado, copiado e reorganizado. Ele também teria apagado outros itens mais sensíveis (possivelmente para tentar evitar algum problema).

A Apple, vale notar, não acusou a Snap de nada no seu processo, focando-se apenas em Liu. Ainda segundo o veículo, ela está exigindo uma compensação financeira ainda não estipulada do seu ex-funcionário, além, é claro, da devolução das informações supostamente roubadas.

