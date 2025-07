Apple dá 50% de desconto na assinatura da temporada do MLS Season Pass

Como de costume, a Apple segue oferecendo descontos progressivos para a assinatura do MLS Season Pass à medida que o campeonato vai se aproximando do fim. Agora, a assinatura da temporada pode ser adquirida com 50% de desconto.

Basicamente, o pacote com a transmissão de todos os jogos restantes da edição de 2025 da Major League Soccer (MLS) pode ser assinado com um pagamento único de R$25 — que é o mesmo preço da assinatura mensal (a qual não sofreu alterações).

O desconto considera o fato de que a atual temporada está praticamente na metade e que quem assiná-la neste ponto não contará com muitos dos jogos assistidos ao vivo por quem pagou pelo preço cheio do serviço no início do ano.

Caso você seja assinante do Apple TV+, a oferta para a temporada atual do MLS Season Pass é ainda maior: ela sai por apenas R$15 — nada menos que 70% de desconto se desconsiderarmos o preço já pago pelo serviço de streaming.

Vale recordar que o preço atualizado só vale para a temporada vigente. Caso você a assine com o desconto e não a cancele depois, ela será renovada pelo preço cheio (R$50) na temporada seguinte, no ano que vem.

