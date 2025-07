Apple destaca agilidade do Controle da Câmera em comercial do iPhone 16 Pro

A Apple liberou hoje mais um comercial do iPhone 16 Pro, desta vez destacando o Controle da Câmera (Camera Control) e como ele pode ser usado para capturar fotos mais rapidamente com o dispositivo.

Divulgado no canal da empresa nos Emirados Árabes Unidos e intitulado “Snap-a-Mole” (algo como “Capture uma Toupeira”), o novo vídeo mostra um fotógrafo em uma região árida tirando fotos de várias toupeiras que aparecem e desaparecem rapidamente de buracos no chão.

Ao longo do comercial, o vemos usar o Controle da Câmera não só para capturar imagem rapidamente, mas também selecionar diferentes Estilos Fotográficos (Photographic Styles), alterar o zoom, a exposição, etc.

Nunca perca uma foto com o Controle da Câmera. Uma maneira mais fácil de acessar sua câmera, ajustar funções como zoom, exposição ou profundidade de campo e alternar entre Estilos Fotográficos.

Além do iPhone 16 Pro, o Controle da Câmera também está presente, é claro, no iPhone 16 Pro Max e nos modelos de entrada, 16 e 16 Plus.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors