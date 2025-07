Como usar o iPhone ou iPad para configurar um novo Mac

A partir do macOS Sequoia 15.4 e do iOS/iPadOS 18.4, a Apple passou a permitir que você use o seu smartphone ou tablet para configurar um novo Mac — pelo já conhecido utilitário chamado Assistente de Configuração, presente no sistema operacional dos computadores.

Publicidade

De acordo com a Maçã, isso faz com que sejam transferidos vários ajustes, como as redes Wi-Fi, a aparência, os recursos de acessibilidade e outras muitas coisas — além de usar os ajustes do iCloud do dispositivo para disponibilizar os arquivos, as fotos, as senhas e outros conteúdos armazenados na nuvem.

Veja como fazer isso! 💻

Antes de começar o processo em si, veja se os seus dispositivos estão devidamente atualizados para as últimas versões disponíveis dos seus respectivos sistemas operacionais.

Publicidade

Ao ligar o computador, siga os primeiros passos para escolher um idioma e a sua região. Na área de transferência de dados, clique em “Configurar com iPhone ou iPad” e depois em “Continuar”.

Desbloqueie o seu iPhone ou iPad e deixe-o perto do computador. No telefone ou tablet, uma janela de configuração do Mac aparecerá na parte inferior. Toque em “Continuar” e posicione o iPhone de maneira com que ele leia a imagem de configuração no Mac.

Depois, siga os demais passos para configurar os ajustes de acessibilidade e nomear a conta do computador, por exemplo.

Novidade bem legal, não acham? 👨‍💻