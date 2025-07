“Echo Valley” lidera ranking de filmes mais vistos no Apple TV+ em junho

A JustWatch divulgou os rankings de títulos mais assistidos no Apple TV+ durante o mês de junho, com destaque para “Echo Valley”, que conquistou o primeiro lugar entre os filmes mais populares — tanto no Brasil quanto no cenário global.

O suspense estrelado por Julianne Moore e Sydney Sweeney desbancou “A Fonte da Juventude” (“Fountain of Youth”), que liderava em maio e agora ocupa a segunda colocação em ambos os rankings. Já o longa-metragem “Entre Montanhas” (“The Gorge”) completou o Top 3 brasileiro e global.

No Brasil, seguem em alta títulos como “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”), “Palmer”, “Tetris” e o documentário “O Presidente Surdo” (“Deaf President Now!”). Além deles, estrearam no Top 10 nacional os filmes “Bono: Histórias de ‘Surrender'” (“Bono: Stories of Surrender”) e “Como Vender a Lua” (“Fly Me to the Moon”), enquanto “Lobos” (“Wolfs”) também figura entre os mais assistidos.

No ranking global, além dos filmes já citados, destacaram-se títulos como “Plano em Família” (“The Family Plan”) e “Napoleão” (“Napoleon”), que se mantiveram entre os mais populares, além da presença de “Operação Cerveja” (“The Greatest Beer Run Ever”), que fechou o Top 10 internacional.

“Diários de um Robô-Assassino” lidera entre as séries no Brasil

No campo das séries, a produção “Diários de um Robô-Assassino” (“Murderbot”) alcançou o topo do ranking brasileiro em junho, superando “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends and Neighbors”) e “O Estúdio” (“The Studio”), que completam o Top 3 nacional. Lançamentos recentes como “Stick” e “Cortina de Fumaça” (“Smoke”) também marcaram presença. Séries já consolidadas como “Ruptura” (“Severance”), “Silo”, “Ted Lasso” e “Os Bucaneiros” (“The Buccaneers”) seguem figurando entre as mais assistidas no Brasil. Enquanto isso, a série de ficção “Fundação” (“Foundation”) reapareceu no Top 10.

Globalmente, o cenário foi bastante semelhante, com “Murderbot” mantendo a liderança pelo segundo mês consecutivo. O drama “Stick” estreou na segunda posição, seguido por “Seus Amigos e Vizinhos”, “O Estúdio” e “Ruptura”. Ainda entre os destaques globais: “Cortina de Fumaça”, “Os Bucaneiros”, “Slow Horses“ e “Ted Lasso” completaram a lista das dez séries mais vistas em junho.

Vale lembrar que os dados da JustWatch são baseados em métricas de popularidade da plataforma e não refletem números absolutos de audiência. Ainda assim, eles servem como um termômetro relevante para entender as tendências de consumo no streaming.

