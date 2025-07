Jennifer Aniston estrelará série “I’m Glad My Mom Died” no Apple TV+

O Apple TV+ anunciou hoje mais uma série original a ser adicionada ao seu catálogo, estrelada pela renomada atriz Jennifer Aniston, conhecida pelo seu papel em “Friends”. A produção será inspirada no também aclamado livro de memórias da atriz de “iCarly” Jennette McCurdy, “Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu” (“I’m Glad My Mom Died”).

Contando com dez episódios, a série será um relato comovente e hilário das lutas de McCurdy como ex-atriz mirim, enquanto lida com sua mãe autoritária e dominadora. A comédia dramática será focada no relacionamento codependente entre uma atriz de 18 anos de um programa infantil de sucesso e sua mãe narcisista (interpretada por Aniston), que se deleita com sua identidade de “mãe de uma estrela”.

Jennifer Aniston stars in a new series based on Jennette McCurdy's best-selling coming-of-age memoir.



Written, executive produced and showrun by McCurdy and Ari Katcher. Aniston, Sharon Horgan and Merman, LuckyChap, Jerrod Carmichael and Erica Kay to executive produce.… pic.twitter.com/vFipHTa1om — Apple TV (@AppleTV) July 1, 2025

Produzida, escrita e apresentada por McCurdy e Ari Katcher, “I’m Glad My Mom Died” também terá Aniston como produtora executiva pela Echo Films; Sharon Horgan e Stacy Greenberg pela Merman; Dani Gorin, Tom Ackerley e Josey McNamara pela LuckyChap; bem como Jerrod Carmichael e Erica Kay.

A série é do Apple Studios e marca mais uma colaboração entre o Apple TV+ e a atriz, que também estrela o sucesso “The Morning Show” — com a data de estreia da sua quarta temporada marcada para 17 de setembro.

Já McCurdy estrelou séries da Nickelodeon como “iCarly” e “Sam & Cat”, e em 2022 publicou seu polêmico livro pela editora Simon & Shuster. Ele rapidamente liderou a lista de mais vendidos do New York Times e permaneceu nela por mais de 80 semanas.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

