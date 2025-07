Nothing anuncia Phone (3) e novos fones para competir com os AirPods Max

Conhecida pelo seu design arrojado, a startup britânica de hardware Nothing anunciou hoje em um evento em Londres (Reino Unido) o seu mais novo smartphone topo-de-linha: o Phone (3).

Com o visual transparente característico da marca, o novo modelo abre mão da antiga interface Glyph — aquele conjunto de luzes personalizáveis na parte traseira que brilhavam quando o usuário recebia notificações — em favor de uma pequena tela circular na parte traseira, chamada Glyph Matrix.

Localizada na parte superior direita do aparelho, esse display pode exibir padrões em 16 bits muito mais complexos do que as luzes piscantes da antiga interface, além de suportar o que a Nothing está chamado de miniapps, como um inspirado na famosa brincadeira “pedra, papel e tesoura”.

This is really cool new feature on the new @nothing phone (3) — the glyph matrix?! pic.twitter.com/Px7KMzfcMX — iJustine (@ijustine) July 1, 2025 Este é um recurso muito legal no novo telefone @nothing

(3) — a glyph matrix?!

O Phone (3), é claro, vem com a sua parcela de recursos de inteligência artificial, como o Essential Space, que deixa você salvar capturas de tela, fazer anotações e, a partir de agora, permitirá gravar reuniões e, depois, visualizar transcrições e resumos delas. Há também a Essential Search, que funciona de forma parecida com o Spotlight, do iPhone, mas só que com mais recursos de IA.

A tela AMOLED de 6,67 polegadas do aparelho traz o vidro Gorilla Glass 7i e resolução 1,5K. Ainda na parte frontal, temos uma câmera de nada menos que 50 megapixels, contra os 32MP do Phone (2).

Phone (3) is here. Come to Play.



Pre-order yours. 4 July. pic.twitter.com/k92AZBO7lf — Nothing (@nothing) July 1, 2025 O Phone (3) chegou. Venha brincar.

Reserve o seu. 4 de julho.

Na parte traseira, temos um conjunto de câmeras com um visual assimétrico nada convencional composto por três lentes de também 50MP, sendo que a principal traz um sensor de 1,3″ (20% maior que o do modelo anterior) e uma abertura de ƒ/1,68. A lente telefoto/periscópio traz um zoom óptico de 3x e um zoom digital de 60x, enquanto a lente ultra-angular proporciona um campo de visão de 114 graus.

Sob o capô, o Phone (3) vem com o chip Snapdragon 8 Gen 4, processador topo-de-linha da Qualcomm, bem como 12GB de memória no modelo com 256GB de armazenamento e 16GB na versão com 512GB. A bateria, por sua vez, tem uma capacidade de 5.150mAh (5.500mAh na versão vendida na Índia), além de suportar carregadores de até 65W via cabo e de 15W quando combinado com um carregador sem fio.

Ainda de acordo com a fabricante, o modelo virá com o Nothing OS 3.5, que é baseado no Android 15. No entanto, ela já prometeu que disponibilizará uma atualização para o Nothing OS 4.0, que será baseado no Android 16, além de ter se comprometido a trabalhar em atualizações de software para o smartphone pelos próximos cinco anos e em updates de segurança pelos próximos sete.

Disponível nas cores branca e preta, o Phone (3) entrará em pré-venda na sexta-feira (4/7) e custará US$800 no caso do modelo de entrada e US$900 para a versão com mais armazenamento. As vendas gerais serão liberadas em países selecionados (mais uma vez, nada de Brasil) em 15/7 tanto pelo site da Nothing quanto pela Amazon.

Headphone (1)

E, para acompanhar o seu novo smartphone, a Nothing também apresentou o seu mais novo par de fones de ouvido: o Headphone (1).

Desenvolvido em parceria com a marca de áudio KEF, os novos fones trazem o mesmo visual transparente do Phone (3), além de estarem disponíveis nas mesmas opções de cores.

Headphone (1) is here. Come to Play.



Pre-order yours. 4 July. pic.twitter.com/OguDw1BS6z — Nothing (@nothing) July 1, 2025 O Headphone (1) chegou. Venha brincar.



Reserve o seu. 4 de julho.

Com um formato quadrado que lembra fitas cassete, os earcups do Headphone (1) apostam em botões tradicionais, o que certamente agradará quem não se dá bem com controles sensíveis ao toque em fones de ouvido. As almofadas dos fones são feitas em poliuretano (PU) e a sua alça traz ajustes que misturam plástico com alumínio — solução que confere um aspecto premium ao mesmo tempo em que mantém os fones relativamente leves (328 gramas).

Como bons fones premium que são, eles vêm com cancelamento ativo de ruído (active noise cancellation, ou ANC) e suporte a áudio espacial com rastreamento dinâmico de cabeça. Há também um modo de transparência para momentos em que você deseja escutar uma música, mas não quer ficar completamente desconectado do ambiente ao seu redor.

Ao contrário dos AirPods Max, que são um dos seus rivais diretos, o Headphone (1) pode ser controlado por um app chamado Nothing X, que deixa você mexer na equalização do som — seja para deixá-lo mais grave, agudo ou equilibrado. Também há suporte a áudios no formato LDAC (via entrada de 3,5mm) e uma conexão USB-C.

Segundo a Nothing, a bateria do Headphone (1) consegue aguentar até 35 horas de reprodução com o ANC ligado ou até 80 horas com o recurso desligado.

Vendidos por US$300, os novos fones de Nothing entrarão em pré-venda em 4/7 e ficarão disponíveis para o público geral em 15/7, também pelo site da fabricante. Mais uma vez, não há previsão de lançamento em terras brasileiras.

