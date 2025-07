Promoções na App Store: Music Quiz: Know Your Library?, Septourian, Retroman: GameBoy NES Emulator e mais!

Nesta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Music Quiz: Know Your Library?, criado por Zach McGaughey, é um jogo musical bem divertido e nosso destaque do dia.

Baseado em sua biblioteca musical e semelhante ao jogo disponível no finado iPod classic, o jogo desafia a sua habilidade musical em busca de um placar cada vez maior. A apresentação visual do aplicativo se adapta de acordo com a música.

Se você desejar excluir alguma música da chance de aparecer enquanto joga, não tem problema, pois o aplicativo permite a ocultação de determinadas faixas.

Mais do que diversão, é uma redescoberta da sua biblioteca musical. Aproveite a oferta e boa adivinhação! 👨‍🎤

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$50 em descontos:

Jogos

Jogo de RPG .

Jogo de estratégia.

Crie o seu monstro.

Aplicativos

Emulador de videogame.

Notas em formato de widget.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️