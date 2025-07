SOS de Emergência via satélite ajuda em resgate de alpinista nos EUA

Um alpinista de 53 anos usou o recurso SOS de Emergência via satélite para obter socorro após sofrer uma lesão no punho em Snowmass Mountain, montanha localizada no Colorado (Estados Unidos).

Publicidade

De acordo com a emissora local KDVR, o acidente aconteceu enquanto o esportista descia deslizando do topo da montanha, a cerca de 10.980 pés de altitude (~3.346 metros) do solo.

Como não conseguia encontrar sinal móvel tradicional no local, o homem conseguiu usar o recurso presente nos smartphones da Apple para se comunicar com a família e explicar sua situação.

Os familiares acionaram as autoridades competentes, que enviaram uma equipe com nada menos de 17 de socorristas para retirar o homem do local, uma vez que ele não conseguia sair por conta própria.

Publicidade

Embora não tenha sido tão grave como outros que já acompanhamos, o caso é mais uma mostra a utilidade do recurso de comunicação via satélite dos iPhones em situações de grande perigo.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac