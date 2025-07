Threads oficializa DMs e lança recurso para destacar tendências

Dois anos depois de chegar ao mercado, o Threads — plataforma da Meta criada para competir com o X (antigo Twitter) — finalmente está ganhando duas novidades muito esperadas: mensagens diretas (DMs) e um novo recurso chamado “Marcador”.

A partir de hoje, usuários maiores de 18 anos já podem trocar mensagens privadas diretamente pelo aplicativo, sem precisar ir para o Instagram. O recurso, testado por um tempo, está disponível também na versão web.

Por enquanto, são permitidas apenas conversas individuais entre seguidores mútuos — ou seja, quem já se segue por lá ou no Instagram. Ainda não há criptografia nas mensagens, mas a Meta garante que as conversas são protegidas pelas regras de privacidade e segurança da plataforma.

Em breve, o app também vai liberar mensagens em grupo, filtros na caixa de entrada e mais opções para controlar quem pode lhe chamar no privado.

Outra novidade que chega junto com as DMs é o “Marcador” (ou “Highlighter”, em inglês). Como o nome já diz, trata-se de um marcador visual que ajudará a identificar tópicos em alta e conversas interessantes.

Por enquanto, ele aparece apenas nas áreas de descoberta de conteúdo, como o feed “Para Você”, mas deverá ganhar mais espaço nas próximas atualizações.

No comunicado à imprensa, a Meta revelou que mais de um terço dos usuários ativos diários do Threads seguem perfis diferentes dos que acompanham no Instagram, o que mostra que a plataforma está criando seu próprio público.

Com mais de 350 milhões de usuários mensais, a companhia afirma que o Threads agora é uma rede social focada em conversas, comunidades e pontos de vista diversos. Essas novas ferramentas, portanto, deverão reforçar ainda mais esse caminho.