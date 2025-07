Vem aí um “Apple Glass”? Pesquisa da Apple sobre o Vision Pro sugere novo produto

Como comentamos aqui, o mercado de óculos e headsets de realidade virtual/aumentada provavelmente será o grande foco da Apple para os próximos anos — e, para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, a empresa tratou de nos dar mais uma pista de quais produtos do tipo poderão ser lançados em um futuro não tão distante assim.

Como notado pelo MacRumors, a Apple começou a enviar, para donos de unidades do Vision Pro, uma pesquisa com perguntas não só sobre o headset em si, mas também sobre dispositivos rivais — incluindo alguns que, pelo menos em teoria, não competem diretamente com o produto da Maçã.

Mais especificamente, a empresa está perguntando nessa pesquisa se os seus clientes também têm em suas casas produtos como os headsets da linha Meta Quest, o PlayStation VR, o Valve Index e o ByteDance Pro, bem como os Ray-Ban Meta, os Amazon Echo Frames e os Snapchat Spectacles.

O que chama a atenção aí, como alguns de vocês já devem ter percebido, é a inclusão desses três últimos dispositivos — que, ao contrário do Vision Pro, não são headsets de realidade virtual ou mista, e sim óculos inteligentes com elementos de realidade aumentada. Eles também são bem mais baratos que a opção da Maçã, o que ajuda a diferenciá-los ainda mais.

Esse detalhe curioso, como era de se esperar, fez muita gente questionar se essa pesquisa não se trata, na verdade, de uma forma de a Apple obter dados para embasar o desenvolvimento dos seus próprios smart glasses, os quais poderão chegar ao mercado em 2027.

Ao realizar essa pesquisa, a empresa pode entender melhor o quão popular esse tipo de dispositivo é entre donos do Vision Pro, que poderão acabar comprando também o “Apple Glass” assim que ele sair do papel.

De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, o “Apple Glass” deverá focar em reprodução de áudio, gravação de vídeo e recursos de IA, e não em tarefas mais complexas e/ou em um consumo mais profundo de mídia como o Vision Pro. Também é esperado que o seu lançamento ajude a alavancar o mercado de óculos inteligentes, levando as vendas desse setor para a casa das 10 milhões de unidades apenas em 2027.

Estaria a Maçã “jogando o verde”? 👀

