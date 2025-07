WhatsApp agora permite usar avatares como foto de perfil no iOS

Há alguns anos, o WhatsApp permite que usuários criem avatares de si mesmos, os quais podem depois ser enviados como figurinhas nas conversas — assim como acontece com os Memojis, do iOS.

Recentemente, no entanto, essa funcionalidade ficou ainda mais completa, já que o mensageiro agora permite que usuários os adicionem também aos seus perfis, aumentando o nível de personalização da plataforma.

Como notado pelo WABetaInfo, a partir da versão 25.18.85 do WhatsApp (já disponível na App Store) é possível podem usar tanto uma imagem real quanto o seu avatar como foto de perfil — seja ambos simultaneamente ou uma coisa de cada vez.

Para configurar um avatar como foto de perfil, basta tocar em “editar” logo abaixo da sua foto na aba Configurações, selecionar a guia “avatar” e depois “editar avatar”. Essa nova opção, vale notar, só aparece para usuários que já configuraram um avatar antes.

Como é possível notar na captura de tela acima, é possível escolher uma entre várias poses para o seu avatar, bem como definir uma cor sólida para ser a sua imagem de fundo.

Assim como já acontece no Instagram, para visualizar o avatar de alguém é só acessar o perfil dessa pessoa e tocar na foto de perfil dela (caso ela use uma imagem real). Feito isso, a foto de perfil girará revelando o avatar criado por aquele contato.

Filtro para atualizações de canais

Não foi só a versão estável do WhatsApp que recebeu novidades recentemente. Como notado também pelo WABetaInfo, na versão 25.19.10.75 do mensageiro (disponível no TestFlight) a Meta começou a testar um filtro para atualizações de canais que separa mensagens comuns de mensagens destinadas a assinantes.

Esse filtro, é claro, só aparece quando o usuário passa a apoiar financeiramente um canal e fica localizado na barra superior. A ideia aqui é facilitar o acompanhamento de conteúdo exclusivo, bem como ajudar criadores a entender a performance desse tipo de atualização.

Os avatares na foto de perfil já começaram a ser liberados aos poucos pelo WhatsApp para todos. Os filtros para atualizações de canais, por sua vez, são por enquanto exclusivos de testadores do mensageiro.