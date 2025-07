WhatsApp Business ganha chamadas de voz comerciais, gerenciador de anúncios e mais

Hoje, na conferência global Meta Conversations, em Miami, a Meta anunciou algumas novidades para o WhatsApp Business, que agora passará a centralizar as campanhas da conta empresarial em uma só página, aprimorará o suporte à IA e receberá suporte a chamadas de voz com clientes.

O Gerenciador de Anúncios chega à plataforma para simplificar a forma de criar e cuidar das estratégias de marketing da sua empresa no WhatsApp, Facebook e Instagram. Ele permite que os mesmos fluxos criativos, organizacionais e orçamentos fiquem centralizados em um só lugar, e servirá também como uma alternativa às empresas que criam seus anúncios diretamente nos Status.

As empresas integradas no recurso poderão fazer o upload da sua lista de assinantes e selecionar mensagens de marketing manualmente como lembretes adicionais, bem como utilizar o Advantage+ para que o sistema de IA próprio da Meta otimize os orçamentos em todos os posicionamentos, a fim de maximizar o desempenho.

O aprimoramento da Meta IA com IA empresarial foi outra melhoria destacada pelo app. Ela será capaz de indicar recomendações personalizadas de produtos para os clientes, facilitando as vendas das empresas.

Depois da compra, os clientes são acompanhados pelo chatbot de IA do WhatsApp para responder perguntas ou fornecer atualizações sobre a loja diretamente no chat.

À medida que as empresas atraem mais clientes, elas precisam de suporte adicional para responder a um fluxo constante de chats. É aqui que a IA pode ajudar.

Por fim, mas não menos importante, o WhatsApp Business receberá suporte a chamadas de voz com os clientes. Caso deseje um suporte adicional além das mensagens de texto, como uma pequena reunião, será possível agendar uma ligação para resolver as pendências.

Nas próximas semanas, empresas maiores que usam a plataforma WhatsApp Business poderão receber uma chamada de um cliente quando quiserem falar com alguém ao vivo ou ligar diretamente para um cliente quando ele solicitar uma conversa.

Nesse caso, o atendente da empresa entrará em contato com o cliente e perguntará quando ele estará livre para receber uma ligação. Ele poderá escolher um horário para a empresa entrar em contato ou, se preferir, receber atendimento apenas por mensagem. O selo de verificado do WhatsApp Business será exibido nas ligações via WhatsApp.

A possibilidade de fazer ligações ajuda que empresas e clientes se comuniquem da maneira que funcionar melhor, e, tendo isso em vista, o WhatsApp anunciou que em breve também adicionará mensagens de voz e chamadas de vídeo à sua versão Business — uma oportunidade para consultas de telemedicina, por exemplo.

As novas atualizações para o WhatsApp Business estão sendo lançadas hoje para contas de clientes empresariais, e deverão chegar a uma base mais ampla de usuários dentro das próximas semanas.