Apple TV+ divulga teaser da 3ª temporada de “Invasão”; série estreará em 22/8

O Apple TV+ divulgou hoje um teaser e a data de estreia da aguardada terceira temporada de “Invasão” (“Invasion”), série de ficção científica que conquistou a crítica com as suas primeiras partes (já disponíveis) no catálogo do serviço.

Cocriada pelo indicado ao Oscar Simon Kinberg (“X-Men”) — que também é showrunner — e por David Weil (“Hunters”), a produção retrata uma invasão do planeta por alienígenas a partir de diferentes perspectivas e obteve uma recepção muito boa.

Some answers come at a cost.#Invasion Season 3 — Premieres August 22 on Apple TV+ pic.twitter.com/jKR6MCBUii — Apple TV (@AppleTV) July 2, 2025 Algumas respostas têm um custo.



#Invasion Temporada 3 — Estreia em 22 de agosto no Apple TV+

Com data de lançamento marcada para 22 de agosto (uma sexta-feira), a terceira temporada de “Invasão” terá dez episódios liberados semanalmente e mostrará essas perspectivas se colidindo pela primeira vez. De acordo com a Maçã, os personagens principais da série juntarão forças para se infiltrar na nave mãe dos seres extraterrestres.

Os alienígenas supremos finalmente emergiram, espalhando rapidamente seus tentáculos mortais por todo o planeta. Será preciso que todos os heróis trabalhem juntos, usando sua experiência e expertise, para salvar a espécie humana.

Veremos vários rostos conhecidos nos próximos episódios, como Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Enver Gjokaj e Shane Zaza, além de adições como Erika Alexander.

A série é produzida por Kinberg e Weil junto com Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin e Katie O’Connell Marsh.

