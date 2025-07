Baseus lança novos carregadores, adaptadores e powerbanks EnerCore com cabo retrátil

A Baseus, empresa de acessórios eletrônicos, acaba de lançar globalmente a sua linha de carregadores, adaptadores e powerbanks Enercore, que são compatíveis com carregamento rápido de até 100W e possuem cabos retráteis.

Os carregadores Enercore CJ11 e Enercore CJ21 são capazes de carregar até três dispositivos ao mesmo tempo e oferecem suporte para carregamento de até 67W (compatível com o padrão BPS 2.0), a depender do número de dispositivos conectados.

A diferença entre os irmãos é que o CJ11 conta com duas portas USB-C e um cabo USB-C retrátil, enquanto o CJ21 possui uma porta e dois cabos. O CJ11 pode ser adquirido pelo valor de US$40 e o CJ21 por US$70. No site oficial da Baseus, eles podem ser encontrados com um desconto especial pelo preço de US$30 e US$56.

Além deles, a marca apresentou seu novo modelo de adaptador de viagem universal Enercore CG11, com quatro plugs e encaixe em mais de 200 países. Ele possui um cabo retrátil com duas portas USB-A e duas USB-C, com suporte para carregamento rápido de 70W via USB-C, podendo carregar simultaneamente diversos dispositivos.

Ele é compatível com os protocolos de segurança PD 3.0, PPS, QC4+ e Samsung 5V-2A, e está disponível no site da Baseus pelo preço de US$50, chegando aos US$40 no valor promocional.

Falando de powerbanks, a marca lançou o Enercore CR11, que possui até 20.000mAh de capacidade e conta também com o cabo retrátil para auxiliar na carga dos seus dispositivos longe das tomadas. Ele oferece uma porta USB-C para carregamento próprio, bem como uma porta USB-A e uma USB-C para alimentação de outros aparelhos.

O dispositivo vem equipado com um minivisor que informa o status da sua bateria, e pode ser adquirido em versões com suporte a carregamento de 45W, 67W, 100W ou 145W. No site da marca, elas custam, respectivamente, US$40, US$60 e US$80, também com desconto promocional de 25% aplicado às versões mais básicas, 13% à intermediária, e 15% à mais completa.

Por enquanto, não há previsão para a chegada dos dispositivos no mercado brasileiro de forma oficial.

