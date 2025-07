“Being Heumann”: Madeline Delp, Rob Delaney e Ray Fisher se juntam ao elenco do filme

O Deadline confirmou a presença dos atores Madeline Delp, Rob Delaney e Ray Fisher no elenco do novo filme do Apple TV+ “Being Heumann”, que dá vida ao bestseller de Judy Heumann — uma importante ativista na luta pelos direitos de pessoas com deficiência.

O trio se junta às estrelas previamente anunciadas Ruth Madeley, Dylan O’Brien e Mark Ruffalo na produção, que acompanha Heumann enquanto ela lidera mais de 100 pessoas com deficiência para tomar o San Francisco Federal Building, dando início a um protesto de 28 dias em 1977 e, posteriormente, à aplicação da seção 504 da Lei de Reabilitação, a qual exige que todos os espaços federais se tornem acessíveis.

Delp interpretará a ativista dos direitos das pessoas com deficiência Kitty Cone, Fisher fará o papel de Chuck Jackson, do Partido dos Panteras Negras, enquanto Delaney será o congressista Miller, provavelmente inspirado em George Miller, que desempenhou um papel fundamental no apoio a Heumann e sua causa na década de 1970.

Madeley interpretará Heumann, e O’Brien interpretará Evan White, um dos poucos repórteres que cobriram os protestos em San Francisco; Ruffalo fará o papel de Joseph Califano, o secretário de saúde dos Estados Unidos no governo do presidente Jimmy Carter, que inicialmente relutou em aprovar a legislação de direitos civis que afetava a comunidade de pessoas com deficiência.

“Being Heumann” conta com direção do vencedor de um Oscar por “CODA”, Siân Heder, e roteiro de Rebekah Taussig. David Permut produzirá ao lado de Kevin Walsh. Os empresários de Heumann, John W. Beach e Kevin Cleary também atuarão como produtores, com Heumann, Kristen Joiner (coautora da obra), Diana Pokorny e Jim Lebrecht como produtores executivos.

