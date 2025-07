Brasileiros que têm iPhones priorizam processamento e câmera ao trocar de aparelho

Uma pesquisa da Opinion Box realizada em parceria com o site Mobile Time traz um panorama detalhado sobre como está o mercado de smartphones no Brasil — desde porcentagens referentes a market share até outros detalhes mais específicos, como a intenção de compra de um novo aparelho.

Realizada online entre os dias 13 e 27 de maio de 2025 com 2.039 brasileiros que possuem um smartphone, a pesquisa concluiu que a Apple tem uma participação de 27% no mercado nacional. Em primeiro lugar, isoladamente, vem a Samsung (40%), seguida pela Motorola (16%) e Xiaomi (14%).

Se compararmos com os resultados da mesma pesquisa realizada no ano passado, a Maçã estacionou em termos de participação (ela registrou os mesmos 27%), enquanto a Samsung subiu (eram 36%), a Motorola caiu (eram 18%) e a Xiaomi, assim como a Apple, manteve a porcentagem anterior.

Consequentemente, como o iPhone é o único smartphone a rodar o iOS, o market share do sistema operacional da Apple por aqui também é de 27%, seguido do Android, com 72%. Outros sistemas somam 1% — o que indica que ainda tem uma pequena galera vivendo fora do duopólio Apple–Google.

A pesquisa ainda constatou que 48,3% dos brasileiros com smartphone pretendem trocar de aparelho nos próximos 12 meses. Para a maioria, o que mais importará na hora da compra será o processamento (31%), seguido pela memória (25%), qualidade da câmera (16%) e duração da bateria (15%).

Quando pegamos o extrato dos usuários do iOS, embora o processamento também seja o mais importante (para 28%), a câmera vem em segundo lugar (26%), seguido por memória (21%) e bateria (13%). Recursos de inteligência artificial, por sua vez, são mais relevantes para apenas 3% dos usuários.

É um contraste interessante quando comparamos esses números com os do pessoal que usa Android, já que a qualidade da câmera é o fator que mais importa para apenas 12% deles. Em vez disso, processamento (32%), memória (27%) e bateria (15%) acabam sendo mais importantes que para usuários do iOS.

via Tecnoblog