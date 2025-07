Como gravar áudios pelo app QuickTime do Mac

Além de usar o QuickTime para gravar a tela do seu Mac e também da Apple TV, a Maçã permite utilizar esse software para realizar gravações de áudios.

Ainda que seja possível fazer isso no aplicativo Gravador (Voice Memos), trata-se de uma alternativa interessante para quem já usa bastante o QuickTime para realizar outras tarefas no seu fluxo de trabalho.

Veja como fazer isso! 👨‍💻

Abra o QuickTime no seu Mac e vá até Arquivo » Nova Gravação de Áudio, na barra de menus, ou use o atalho ⇧ shift ⌘ command N .

Clique na bolinha vermelha para iniciar a gravação. Antes disso, porém, você pode usar o controle deslizante abaixo desse botão para ajustar o volume e clique na setinha ao lado do botão de gravar para escolher o microfone a ser usado, além de também poder escolher se quer gravar em qualidade “Alta” (com áudio 44.100Hz AAC) ou “Máxima” (com áudio 44.100Hz AIFF-C PCM Linear de 24 bits não comprimido).