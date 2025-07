Decisão da Foxconn atrasa expansão da produção de iPhones na Índia

De acordo com uma nova reportagem da Bloomberg, os planos ambiciosos da Apple para expandir a produção dos iPhones na Índia estão esbarrando em uma decisão recente da Foxconn — principal montadora responsável pela manufatura dos smartphones da Maçã globalmente.

Publicidade

Segundo a matéria, a empresa pediu a centenas de engenheiros e técnicos chineses na Índia para que eles voltassem à China — um movimento que começou há cerca de dois meses e resultou no retorno de mais de 300 profissionais (a maior parte da equipe chinesa da Foxconn) para o seu país de origem.

Essa debandada de profissionais, segundo pessoas por dentro do assunto, retardará o treinamento de pessoas qualificadas na Índia e aumentará custos. Embora não afete a qualidade da produção no país, é provável que a eficiência da linha de montagem acabe diminuindo.

Ainda que não esteja claro o motivo de a montadora tomar essa decisão, pode ser que ela tenha se dado por causa de ações do governo chinês para restringir a transferência de tecnologias e as exportações de equipamentos para a Índia e outros países do sudeste asiático.

Publicidade

A partida dos engenheiros ocorre num momento crítico para a Apple, no qual a empresa tenta concentrar a produção de iPhones na Índia para escapar das inúmeras ameaças tarifárias do governo do presidente americano Donald Trump a produtos exportados da China para os Estados Unidos.

A presença desses profissionais experientes na Índia, cabe destacar, é vista como essencial para essa expansão, uma vez que eles são importantes para o treinamento de uma nova mão de obra especializada, e o uso das tecnologias e técnicas já amplamente utilizadas na China.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.