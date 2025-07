“iPhone Fold” teria entrado em fase de prototipagem; já um iPad dobrável poderá não ser lançado

Informações do DigiTimes dão conta de que a Apple deu início, no mês passado, à primeira fase do processo de prototipagem do aguardado iPhone dobrável, que está chegando cada vez mais perto do seu lançamento.

Esse processo, ainda de acordo com o veículo, é composto por três fases (chamadas internamente de P1, P2 e P3) e duram, em média, dois meses cada.

Em outras palavras, caso tudo ocorra como esperado, é possível que o modelo passe para a fase de Teste de Verificação de Engenharia (Engineering Verification Test, ou EVT) ainda no fim de 2025.

Em seguida, o foldable entrará para a fase de Teste de Verificação de Design (Design Verification Test, ou DVT), passando eventualmente para a fase de Produção em Massa (Mass Production, ou MP), que é a última antes do lançamento de um produto.

Para efeito de comparação, os “iPhones 17”, cujo lançamento é esperado para setembro, entraram na fase EVT no segundo trimestre deste ano.

A expectativa do DigiTimes é que o iPhone dobrável tenha um volume inicial de 7 milhões de unidades, ficando logo atrás da linha de foldables da Samsung, que vendeu 8 milhões de dispositivos em 2024.

“iPad Fold” no caminho contrário

Enquanto o iPhone dobrável parece dar passos largos em direção ao seu lançamento, o iPad com essa tecnologia, também de acordo com o DigiTimes, não tem tido a mesma sorte.

De acordo com o veículo, a Apple pausou o desenvolvimento desse dispositivo por conta dos desafios na produção e pelo seu alto custo de fabricação.

Também foi citada uma aparente falta de interesse do público por dobráveis com telas maiores, além de uma queda considerável na procura por iPads em geral desde a pandemia da COVID-19.

via Wccftech