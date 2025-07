Malware usa links falsos do Zoom para se infiltrar em Macs e roubar dados

Um novo malware, descoberto por pesquisadores do SentinelOne e apelidado de “NimDoor”, vem sendo usado por atacantes norte-coreanos para roubar dados de criptomoedas de Macs. Isso, usando binários compilados em Nim — uma linguagem incomum no macOS (o que dificulta a sua detecção).

Os atacantes usam engenharia social para se infiltrar nas máquinas das vítimas, mais especificamente atraindo-as para supostas chamadas no Zoom. Quando elas entregam seus endereços de email, acabam recebendo um falso link para atualizar o SDK do app — o que, obviamente, é uma armadilha.

Eles são arquivos AppleScript contendo milhares de linhas de código para disfarçar a sua verdadeira função e, quando executados, acabam baixando arquivos maliciosos no computador da vítima, os quais contam com mecanismos para reinstalar o malware em casos de remoção ou de reinício do sistema.

Se comunicando remotamente via WebSockets (wss) — com direito a criptografia por TLS —, o malware usa scripts bash para roubar dados dos usuários, os quais incluem dados das chaves armazenadas no sistema, do Telegram e o histórico de navegadores (incluindo Arc, Chrome, Firefox e Edge).

Vale sempre ressaltar as dicas básicas de segurança ao navegar na internet, como não baixar arquivos de sites desconhecidos, sempre conferir bem URLs e não sair dando o seu email pessoal para qualquer pessoa (de preferência usando um recurso de máscara como o Ocultar meu Email, do iCloud+).

via AppleInsider