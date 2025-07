Priya Kansara entra para o elenco de “Star City”, do Apple TV+

De acordo com o Deadline, a atriz atriz Priya Kansara é o mais novo nome no elenco da série “Star City”, do Apple TV+. Para quem não está familiarizado com esse título, trata-se do aguardado spinoff de “For All Mankind”, um dos maiores sucessos de crítica do serviço da Maçã.

Conhecida por sua personagem na série “Bridgerton” (da Netflix), ela se junta a outros nomes já revelados pela imprensa para a produção, como Adam Nagaitis, Josef Davies, Ruby Ashbourne Serkis, Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin, Solly McLeod, Agnes O’Casey e Alice Englert.

Criada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi (os mesmos responsáveis pela série original), “Star City” vai explorar uma linha do tempo alternativa em que a URSS foi a primeira nação a levar um homem à Lua, explorando a vida dos profissionais do programa espacial soviético.

Desenvolvida pela Sony Pictures Television, a série é um “thriller cheio de tensão e paranoia”, e revisita um momento crucial dessa versão alternativa da corrida espacial, mostrando os sacrifícios e riscos que os profissionais enfrentaram para avançar a exploração do espaço.

Wolpert e Nedivi assumem o papel de showrunners e produtores executivos, ao lado de Moore e Maril Davis, da Tall Ship Productions. Steve Oster e Andrew Chambliss também estão na equipe de produção da série, que ainda não tem data para estrear.

