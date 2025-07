Segundas betas trazem alerta de bateria no Watch, proteção contra nudez no FaceTime e mais!

Passada mais de uma semana que os próximos sistemas operacionais da Apple ganharam novas betas (as segundas), ainda há muito a descobrir. Todos os dias, são encontrados detalhes que não foram mencionados na keynote da WWDC25.

Publicidade

Conforme acompanhamos nas últimas semanas, os softwares seguem em testes apenas para desenvolvedores, embora uma versão beta pública deva ser lançada ainda no mês de julho.

A gente já falou por aqui sobre algumas das principais mudanças que vêm aí nos novos sistemas da Maçã. Neste post, vamos destacar ainda mais novidades que estão surgindo nas novas versões beta.

Apple Watch alertará sobre consumo anormal de bateria

Com o watchOS 26, o Apple Watch vai monitorar os hábitos de uso dos usuários e avisar se a bateria estiver acabando mais rápido que o comum. Esse tipo de alerta, segundo o 9to5Mac, poderá ajudar a evitar surpresas desagradáveis ao longo do dia, por exemplo.

Ele pode ser útil em situações de uso mais intenso, como chamadas feitas pelo relógio, uso prolongado do GPS ou quando o sinal está fraco. Quando isso acontece, o sistema sugere ativar o Modo Pouca Energia para segurar a bateria até a próxima recarga.

Proteção contra nudez no FaceTime no iOS 26

Na atual versão beta do iOS 26, o FaceTime implementou um recurso que congelará o vídeo e o áudio da sua chamada se alguém começar a se despir.

Publicidade

Na teoria, esse tipo de proteção deveria acontecer em contas de crianças, mas, pelo menos até o momento, parece que o recurso está valendo para todos os usuários — incluindo adultos, como informou o 9to5Mac.

iOS 26 terá sincronização de rede Wi-Fi cativas e melhorias no Safari

Conforme notado por Max Winebach, um dos recursos que finalmente chegará ao iOS 26 é a sincronização de login em redes Wi-Fi cativas (aquelas que exigem preenchimento de formulário antes da conexão) entre iPhones e iPads.

Publicidade

Na prática, isso permite que dispositivos conectados a redes públicas, como de hotéis, cafeterias e aeroportos, compartilhem automaticamente os dados de acesso. A função, que vinha sendo especulada, também deverá chegar ao macOS Tahoe 26.

Oh cool iOS and iPadOS 26 synced the WiFi details from my iPad to my iPhone to connect to the WiFi pic.twitter.com/eGxkPRlTMa — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 30, 2025

Outra novidade importante, apontada pelo MacRumors, é a correção de um incômodo no Safari. Na primeira versão beta do iOS 26, o botão “+” para abrir novas abas foi movido para o topo da tela, gerando confusão entre usuários.

Publicidade

Com a segunda beta, ele voltou à posição original, na parte inferior. Também foram feitas melhorias no gerenciamento de grupos de abas e na navegação com o modo compacto, que agora traz botões separados de avançar e voltar.

O sistema também ganhou um novo botão chamado “Compartilhar Identificadores do Dispositivo”, que permite transmitir dados como o IMEI ao aproximar o iPhone de um leitor NFC — isso pode ser útil em processos de diagnóstico, por exemplo.

iOS 26 beta 2 adds a new "Share Device Identifiers" button that allows you to tap an NFC reader that shares your device's IMEI and such. pic.twitter.com/JTfN2tYazj — Aaron (@aaronp613) June 23, 2025

App Apple TV e testes de firmware dos AirPods no macOS Tahoe 26

Na segunda beta, o app Apple TV ganhou pôsteres verticais com reticências (“…”) que, ao serem tocadas, exibem menus com opções rápidas de interação.

Enquanto isso, no macOS Tahoe 26, a nova beta permite que usuários ativem a opção de testar versões beta do firmware dos AirPods diretamente pelo Mac, função que já estava disponível no iPhone e iPad desde a primeira versão beta.

You can now enroll for the AirPods beta firmware from Settings in beta 2 pic.twitter.com/vIgUKfZQ44 — Federico Trevisani (@il_fedetrevi) June 23, 2025

Como sabemos, a Apple liberou, pela primeira vez, testes públicos de firmware para os AirPods em julho, começando com os AirPods 4 e AirPods Pro 2.

Os novos firmwares dos AirPods trarão melhorias em chamadas, gravações com qualidade de estúdio e controle remoto da câmera. Os fones também poderão pausar o áudio automaticamente ao detectar que o usuário dormiu.

HomePod receberá novos recursos

O HomePod também será beneficiado com a chegada do iOS 26 e do novo Software do HomePod 26. Pela primeira vez, será possível visualizar e alterar manualmente a rede Wi-Fi do alto-falante inteligente pelo app Casa (Home) — algo que antes era feito de forma automática e pouco intuitiva.

Outro recurso inédito no HomePod, também indicado pelo MacRumors, é a Fusão (Crossfade) no Apple Music, que suaviza a transição entre músicas. Com isso, será possível ajustar o tempo da troca de faixas entre 1 e 12 segundos. A função está disponível desde o iOS/iPadOS 17 em iPhones e iPads.

Apple Music Radio lembrará onde você parou

O iOS 26 também adicionará uma função esperada há anos pelos usuários: a possibilidade de retomar a reprodução de programas das rádios do Apple Music do ponto onde foram pausados. Assim como já acontece com podcasts, será possível continuar ouvindo sem perder o progresso.

Com a terceira versão beta possivelmente chegando já na próxima segunda-feira (7/7), a Apple segue ajustando os detalhes dos seus próximos sistemas. Em breve, os participantes da beta pública poderão experimentar as novidades antes do lançamento oficial — previsto para meados de setembro/outubro.